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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0


14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0


39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Mehmet Can Hanoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Erdem Uğurlu, Jefferson, Diarra, Chibsah, Twumasi, Kayode


Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)


Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

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