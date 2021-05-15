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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla TFF 1. Lig'e düştü.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Polomat'ın orta şut karışımı vuruşunda kaleyi giden topu kaleci Uğurcan Çakır son anda çeldi.


52. dakikada sol çaprazda aldığı pasla rakiplerinden sıyrılan Ayite'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1


68. dakikada Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan dönen top Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'den döndü.


76. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Stancu'nun vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.


87. dakikada Bakasetas'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe, meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt'in sağından ağalarla buluşturdu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Erbil


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Bakasetas (Hakan Yeşil dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür (Afobe dk. 84 ?), Yusuf Sarı (Safa Kınalı dk. 84 ?), Nwakaeme, Ekuban (Yunus Mallı dk. 89 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Metehan (Sami Gökhan dk. 88 ?), Arda Kızıldağ, Polomat, Soner Dikmen (Lima dk.46), Toure, Rahmetullah Berişbek, Ayite, Sefa Yılmaz (İlker dk. 78), Stancu


Yedekler: Yasin, Übeyd, Halil İbrahim Pehlivan, Seyit Ali, Ömürcan, Mugni, Mustafa


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Goller: Ekuban (dk. 45), Afobe (dk. 87) (Trabzonspor), Ayite (dk. 52) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Ayite, Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği), Vitor Hugo (Trabzonspor)

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