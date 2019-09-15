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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


54. dakikada sol çaprazdan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç, çizgi üzerinde topu çeldi.


56. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içinde Nwakaeme'yi düşürmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth, kaleci Ertaç'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


79. dakikada Sturridge'nin pasında topla buluşan Sörloth kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'da kaldı.


84. dakikada Candeias'ın sol taraftan getirip arka direğe doğru yerden gönderdiği topla buluşan Sessegnon düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi. 2-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes (Hüseyin Türkmen dk. 42), Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Fıratcan Üzüm dk. 85 ?), Obi Mikel, Avdijaj (Sturridge dk. 71), Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Campi, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Seuntjens dk. 83 ?), Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir (Diallo dk. 70), Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu (Ayite dk. 70)


Yedekler: Ubeyd, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Novak (dk. 17), Sörloth (dk. 56) (Trabzonspor), Stancu (dk. 44), Sessegnon (dk. 84) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Polomat, Ferhat Özdemir (Gençlerbirliği), Novak, Hosseini (Trabzonspor)

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