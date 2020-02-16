Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Ndiaye'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
43. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme (Abdulkadir Parmak dk. 34), Sörloth
Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi (Yasin Öztekin dk. 33), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal, Yatabare
Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Claudemir
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Marcelo (Sivasspor)