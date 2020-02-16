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Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti. Zirve yarışı için büyük önem taşıyan mücadeleden bordo-mavili ekip 2-1 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.



Maçtan Dakilalar (İkinci yarı)


48. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


66. dakikada Fernandes'in pasıyla topla buluşan, Claudemir'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yumrukladı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


76. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla dışarı çıktı.


87. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Sosa'nın kullandığı serbest atışta kaleci Samassa meşin yuvarlağı son anda kornere çıkardı.


90+2. dakikada Yasin Öztürk'ün sağ taraftan kale sahası içine gönderdiği topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa , Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Hüseyin Türkmen dk. 88 ?), Guilherme (Doğan Erdoğan dk. 68), Ndiaye, Nwakaeme (Abdulkadir Parmak dk. 34), Sörloth


Yedekler: Arda Akbulut, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner Osmanpaşa (Samba Camara dk. 49), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Yağsin Öztekin dk. 33), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Claudemir dk. 63), Yatabare


Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt,Armin Derlek, Furkan Sağlam


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor), Yatabare (dk.90+2) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Marcelo (Sivasspor), Doğan Erdoğan, Obi Mikel (Trabzonspor)

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