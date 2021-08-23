Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

55. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Kayode ceza alanına girerken yerde kaldı, hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

69. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu Gradel bir kez daha vurdu Uğurcan ikinci pozisyonda da topu çıkarmayı başardı, arkadan gelen Cofie, vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-1

75. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet sağ kanattan hareketlendi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Cornelius'un ceza alanına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza alanına ortasına Cornelius vurdu, Ali son anda topu kornere çeldi.

Stat: Medacal Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ali Saygın Ögel

Tabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Victor Hugo, Edgar Le, Berat (Sıopis dk. 75), Bakasetas, Hamsik, Gervinho (Abdulkadir dk. 60), Nwakaeme (Cornelius dk. 75), Djaniny (Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Trondsen, Yunus Mallı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali, Uğur, Gradel (Erdoğan dk. 78), Kayode, Yatabera (Sefa dk. 62), Camera, Okechukwu (Cofia dk. 54), Hakan (Felix dk. 62), Faycal, Ahmet (James dk. 78), Caner

Yedekler: Muammer, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bakasetas (dk. 15 pen.), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Cofia (dk. 69 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Azubuike, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör), Ali (Sivasspor), Vitor Hugo, Uğurcan, Bakasetas (Trabzonspor)