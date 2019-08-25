Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında altıpas noktasında Nwakaeme'nin şutunda top üstten auta gitti.
70. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Fofana'nın sert şutu önce Hosseini'ye ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.
78. dakikada orta sahada topu kapan Pereira'nın yerden ortasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Yusuf pasını yeniden Pereira'ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın şutu kaleci Fornolle'den döndü. Dönen topla yeniden buluşan Pereira'nın ortasında savunmadan dönen topla buluşan Obi Mikel'ın vuruşu auta çıktı.
89. dakikada sağ kanattan Erkan Kaş'ın ortasında savunmadan seken topla altı pas noktası üzerinde buluşan Eren Tozlu'nun şutu filelerle buluştu. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Novak, Hosseini, Pereira, Ekuban, Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 72), Nwakaeme, Abdulkadir Parmak (Avdija dk. 88 ?), Sosa, Sörloth (Obi Mikel dk. 80)
Yedekler: Erce, Abdurrahim Dursun, Campi, Fernandes, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Erkan Kaş, Hadebe, Özer Özdemir, Mina, Donald, Guilherme (Chaaleli dk. 67), Fofana, Robin Yalçın (Gökhan Töre dk. 67 ?) (Eren Tozlu dk. 78 ?), Bifouma, Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Rahman, Ahmed Ildiz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 44), Pereira (dk. 78) (Trabzonspor), Eren Tozlu (dk. 89) (Yeni (Malatyaspor)
Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Erkan Kaş, Jahovic (Yeni Malatyaspor)