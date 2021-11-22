Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Trabzonspor 3-0 kazandı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, top savunmaya çarparak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Abdülkadir Ömür, sol tarafta taç çizgisi yakınında direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Nwakaeme'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 2-0
45. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atığında Djaniny'in pasında, Cornelius yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz, Edgar le, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Yedekler: Yusuf Sarı, İsmail Köybaşı, Denswill, Salih Kavrazlı, Yunus Malıl,Peres, Murat Cem Akpınar, Ahmecna Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Kitsiou, Maxim, Dicko
Yedekler: Ekrem, Ulaş, Furkan, Olkowski, Mirza, Segal, Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 19), Djaniny (dk. 42), Cornelius (dk. 45) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dicko, Ertuğrul Ersoy, Maxim (Gaziantep FK)