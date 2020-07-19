Süper Lig: Trabzonspor: 3- İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.
56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-2
88. dakikada Da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-4
Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Ndiaye (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Guilherme dk. 46), Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
İ.H. Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Marin Anicic, Alper Uludağ (Ferhat Öztorun dk. 75), Jevtovic (Levan Shengelia dk. 39), Jansson, Ömer Ali Şahiner (Selim Ay dk. 90 ?), Milosevic (Erdon Dacı dk. 90 ?), Hadziahmetovic, Rijad Bajic (Conceicao do Rosario dk. 75)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sörloth (dk. 12 ve 56 pen.), Novak (dk. 61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42), Shengelia (dk. 81), Skubic (dk. 88 pen.) Conceicao (dk. 90) (İ.H Konyaspor)
Sarı Kartlar: Ekkuban, Da Costa (Trabzonspor)