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Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Hajradinovic'in uzak mesafeden şutunu kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede kontrol etti.


25. dakikada Sosa'nın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fatih'in solundan filelerle buluştu. 1-0


27. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlara gitti. 2-0


29.dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önüne alan Nwakaeme ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Abdulkadir Parmak, Novak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Kasımpaşa: Fatih, Doğuncan, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, İlhan Depe, Mame Thiam, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Murat, Mehmet, Oğuzhan, Yılmaz, Murat Berk, Çağtay, Zvonimir Sarlija, Ahmet Hakan, Furkan, Ndongala


Teknik Direktör: Tayfun Havutçu


Goller: Sosa (dk. 25), Sörloth (dk. 27), Nwakaeme (dk. 29)(Trabzonspor)


Sarı kartlar: Pereira (Trabzonspor), Fernandes, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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