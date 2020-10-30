İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Edgar le'nin hatalı pasında topu önüne alan Mickael Tırpan'ın uzak mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1


24. dakikada Nwakaeme'nin yerden pasında topla buluşan Serkan Asan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


31. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme plase bir vuruşla meşin yuvarlağı Ramazan'ın solundan ağlara yolladı. 2-1


38. dakikada Lewis Baker'ın uzun pasında topla buluşan Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza saha içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


42. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahası içinde kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 3-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Diabate, Sefa Kınalı, Semedo, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira, Abdulkadir Parmak


Teknik Direktör: Eddie Newton


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Mickael Tırpan, Aytaç Kara, Hajrandinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Kevin Varga


Yedekler; Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Anıl Koç, Koita, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Lima Carius, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42) (Kasımpaşa) , Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.