Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Bytygi'nin sol taraftan ortasında Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.
54. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytygi'nin vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.
56. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Flavio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-0
60. dakikada Djaniny ceza sahası çizgisi üzerinde Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0
88. dakikada Konyaspor atağında Kravets'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo , Edgar le, Marlon, Lewis Baker (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?) , Abdulkadir Parmak (Berat Özdemir dk. 74), Abdulkadir Ömür (Flavio dk.27), Ekuban (Yusuf Sarı dk. 81 ?), Nwakaeme, Djaniny (Benik Afobe dk. 74)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İttifak Holding Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık (Musa Çağıran dk. 64), Abdulkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomende (Bytygi dk. 46), Ömer Ali Şahiner (Shengelia dk. 86), Hadziahmetovic (Oğuz dk. 85 ?), Cikalleshi (Erdon Daci dk. 64) , Kravets
Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Oğuz, Ali Karakaya, Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Nwakaeme (dk. 22), Flavio (dk. 56), Djaniny (dk. 60) (Trabzonspor), Shengelia (dk. 88)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende, Ahmet Çalık, Musa Çağıran (Konyaspor), Nwakaeme, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)