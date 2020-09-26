Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı.
76. dakikada Hüseyin'in Adem Büyük'ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
86. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jetmir Topalli'nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak (Sefa Kınalı dk. 58), Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme (Ahmet Canbaz dk. 78), Benik Afobe (Plaza dk. 87 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Campi, Salih Kavrazlı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Eddien Newton
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake (Bülent Cevahir dk. 67), Murat Akça (Zeki Yavru dk. 46), Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acguah, Adem Büyük (Jetmir Topalli dk. 78), Ahmed Ildız (Lukoki dk. 46), Cueva Bravo (Fernando dk. 46), Benjamin Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Eray İşcan, Berk Yıldız, Umut Bulut, Mustafa Eskihellaç
Goller: Benik Afobe (dk. 23 ve 33), Nvakaeme (dk.45) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Fernando, Benjamin Tetteh, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Lewis Baker (Trabzonspor)