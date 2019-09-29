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Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.


58. dakikada Dorukhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


61. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan kullandığı serbest atışta Dorukhan kafa vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.


64. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ofsayt iddiasıyla iptal edelin gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerli sayıldı.


79. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1


84. dakikada Nwakaeme'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.


88. dakikada Uğurcan Çakır eliyle topu Nwakaeme ile buluşturdu. Bu oyuncu da rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Trabzonpor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak (Avdijaj dk. 78), Sosa, Kamil Ahmek Çörekçi (Doğan Erdoğan dk. 72), Nwakaeme, Sörloth (Sturridge dk. 89 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida (Güven Yalçın dk. 67), Necip, Caner, Hutchinson, Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan, Boyd (Diaby dk. 46), Burak


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Güven Yalçın (dk. 79) (Beşiktaş), Sosa (dk. 42), Sörloth (dk. 64), Nwakaeme (dk. 88) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Uğurcan Çakır, Hosseini, Novak (Trabzonspor), Dorukhan, Necip, Gökhan Gönül (Beşiktaş)

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