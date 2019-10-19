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Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1


56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sturridge'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Kale sahası içinde yakın mesafede bulunan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1


81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Özgür Yankaya, Süliyman Özay, Mehmet Can Hanoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Ahmet Canbaz dk. 87 ?), Kamil Ahmet Çörekçi (Yusuf Sarı dk. 73), Nwakaeme, Sturridge (Doğan Erdoğan dk. 64), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Campi,Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gaziantep FK: Lontigkin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca,Erdem Uğurlu (Pawlowski dk. 69), Jefferson, Diarra, Chibsah, Twumasi (Kenan Özer dk. 85 ?), Kayode


Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK)


Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)


Sarı Kart: Sosa (Trabzonspor)

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