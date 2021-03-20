Süper Lig: Trabzonspor : 4- MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Atilla'nın içeriye çevirdiği topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden vuruşu savunmaya da çarptı, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
59. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çeldi.
73. dakikada ceza sahası içinde Börven'in vuruşunda Marlon'un göğüsten dönen topu tamamlamak isteyen Badji'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
80. dakikada sağ kanatta topla ceza alanına giren Geraldo içeriye çevirdiği topa Badji'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan'dan seken topu kale önünde Edgar le tamamladı. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Hosseini dk. 71), Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı (Lewis Baker dk. 71), Bakasetas (Flavio dk. 81 ?), Ekuban (Afobe dk. 85 ?), Nwakaeme, Djaniny (Yusuf Sarı dk. 81 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Friedrich (Korcan dk. 37), Atilla, Sarlija, Kulusic, Tiago Pinto (Badji dk. 72), İbrahim Akdağ (Orkan Çınar dk. 89 ?), Endri Çekici (Assane El Hadji dk. 72), Geraldo, Pantsil (Emre Vural dk. 89 ?), Lobzhanidze, Torgeir Börven
Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan, Idriz Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Ekuban (dk. 8 ve 28), Djaniny (dk. 28), Edgar le (dk. 90+4) (Trabzonspor) İbrahim Akdağ (dk. 26 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Hikmet Karaman, Atilla, Sarlija (MKE Ankaragücü), Djaniny, Abdullah Avcı (Trabzonspor)