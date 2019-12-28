Süper Lig: Trabzonspor: 6 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Sörloth'ün pasında topla buluşan Sturridge meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
65. dakikada Sosa'nın kullandığı kornerde Sörloth'un kafa vuruşunda Mert Kula'nın eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sturridge kaleci İsmail'in solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
71. dakikada Sturridge'nin pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İsmail'den dönen meşin yuvarlağı geriden gelen Abdulkadir Parmak tamamladı. 5-1
82. dakikada Ömer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kravets kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Erce'nin solundan ağalarla buluşturdu. 5-2
90+2. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içine giren Sörloth meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağalarla buluşturdu. 6-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Erce Kardeşler dk. 54), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme (Ekuban dk. 72), Sturridge (Cafer Tosun dk. 83 ?), Sörloth
Yedekler: Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Kayserispor: İsmail Çipe, Emirhan, Mert Kula (Selahattin dk. 77), Osman Can Çötür, Yasir Subaşı, Brice Djedje, Hasan, Emre Demir, Ömer Uzun (Ümran Zambak dk. 85 ?), Ziya Alkurt (Furkan dk. 62), Kravets
Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan, Barış
Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir
Goller: Sörloth (dk. 7 ve 90+2), Nwakaeme (dk. 38), Sturridge (dk. 47 ve 65 pen.), Abdulkadir Parmak (dk. 71) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Mert Kula, Yasir Subaşı (Kayserispor)