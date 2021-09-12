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Süper Lig: Trabzonspor:1 - Galatasaray:2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Edgar le'nin hatalı geri pasında topu kapan Emre Kılınç, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.


29. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


30. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hamsik'in pasında Cornelius'un gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.


33.dakikada Kerem Aktüroğlu'nun vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Halil Devrişoğlu boştaki Emre Kılınç'a çıkardı. Emre'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-2


40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Bakasetas kafasıyla topu Cornelius'a indirdi. Cornelius'un vuruşunda ise meşin yuvarlak Muslera'nın solundan ağalarla buluştu. 1-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre İyisoy, Ceyhun Sesigüzel


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar le, Vıtor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 37 ?), Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 37 ?), Nwakaeme, Cornelius


Yedekler: Erce , Hüseyin Türkmen, Siopis, Koita, Denswil, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu


Yedekler: Fatih, Taylan, Alparslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)

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