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Süper Lig: Trabzonspor:1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (ilk yarı)


7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.


22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo , Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür (Flavio dk.27), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomende, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets


Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Bytygi, Uğoz, Shengelia, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende (Konyaspor)

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