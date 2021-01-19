Süper Lig: Trabzonspor:1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (ilk yarı)
7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.
22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo , Edgar le, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür (Flavio dk.27), Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomende, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets
Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Bytygi, Uğoz, Shengelia, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende (Konyaspor)