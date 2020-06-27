İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Müsebaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada ceza sahası içine gönderilen topa Rodrigues ile birlikte topa yükselen Pereira'nın eline çarpan topu hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullana Rodrigues kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-1


77. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.


83. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan yaptığı ortada meşin yuvarlağı kale sahası önünde alan Koray Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (da Costa dk. 83 ?), Hüseyin Türkmen, Campi (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Bilal Başacıkoğlu dk. 40), Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Guilherme (Koral Kılınç dk. 68), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Messias, Abdurrahim Dursun, Taha Tunç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Sedat (Stanojevic dk. 90+1 ?), Atila, Faty, Lobzhanidze (İlhan Parlak dk. 79), Scarione (Michalak dk. 64), Rodrigues, Orgill


Yedekler: Korcan, Mahmut, Ender, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Gelmin Rivas


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Sörloth (dk.2) (Trabzonspor), Rodrigues (dk.62) (MKE Ankaragücü)


Kırmızı Kart: Rodrigues (dk. 82) (MKE Ankaragücü) , Gökhan Kandemir (dk. 90)(Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Pazdan, Kulusic, Sedat , Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü) Abdulkadir Ömür, Pereira, Campi, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.