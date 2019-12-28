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Süper Lig: Trabzonspor:2 - İstikbal Mobilya Kayserispor:1 (İlk yarı)

Süper Ligin 17.

haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Sturridge'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail kornere çeldi.


4. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Campi'nin ayağının içiyle vuruşunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.


7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, savunma oyuncularını geçerek şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0


14. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci İsmail, Sörloth'den önce topu ikinci hamlede kontrol ederek tehlikeyi önledi.


32. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda üst direğe çarpan topu savunma oyuncu uzaklaştırdı.


37. dakikada Pereira'nın sağ taraftan yerden ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.


38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağlara yolladı. 2-0


43. dakikada Hasan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Ekuban, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Serkan Asan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Kayserispor: İsmail Çipe, Emirhan, Mert Kula, Osman Can Çötür, Yasir Subaşı, Brice Djedje, Hasan, Emre Demir, Ömer Uzun, Ziya Alkurt, Kravets


Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan , Ümran Zambak, Barış, Selahatin, Furkan


Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir


Goller: Sörloth (dk. 7), Nwakaeme (dk. 38) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)

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