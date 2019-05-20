Süper Lig'in en golcü savunmacısı: Filip Novak

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olurken, birçok forvet oyuncusunu geride bıraktı. Novak'ı, 4 golle Çaykur Rizespor'dan Mealjak takip etti.

Fenerbahçe ve Beşikaş'ı boş geçmedi

Trabzonspor'da, 1.5 sezondur forma giyen Çek oyuncu, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere forma giydiği 46 maçta 9 gol atarak 2 asist yaptı. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçının da ilk golünü atan isim olmuştu. Çek oyuncu Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da sarsan isim oldu.

Golcü savunmacı

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 9 gol kaydetti.

Filip Novak, ligin son haftasında rakiplerine geçilmemesi halinde bu sezonu en golcü savunma oyuncusu olarak tamamlayacak.