Sürmene Belediye Başkanı Üstün gençlerle bir araya geldi, projelerini anlattı

Trabzon'un Sürmene Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başkan Adayı Rahmi Üstün, Sürmene Gençlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi.

Soru cevaplı olarak yapılan sohbet sonrası Başkan Rahmi Üstün, kendilerini gençlerin projelerini hayata geçirmekle mükellef addettiklerini söyledi.

Gençlerin yapacakları projelere her zaman destek vereceğini ifade eden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Geleceğimize imza atacak, geleceğimizi inşa edecek çok kıymetli gençlerimizin düşüncelerini projelendirmesi, şimdiki idareciler olarak da bizlerin bu projeleri hayata geçirebilmesi adına gençlerden öncelikli destek bekliyorum. Gerçekten bir belediye başkanı olarak gençlerin bir şeyler üretmesinden, heyecan duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum.Tarihi, kültürü, sanatı önde olan, kadim bir ilçe olan Sürmene'de belediye başkanlığı yapan bir arkadaşınız, bir ağabeyiniz olarak, bu konuyu önemsememiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sürmene tarihi bir ilçe diyoruz, kültür şehri diyoruz ve sanat şehri diyoruz. Ama kabul etmek lazım ki bu tarihi de, kültürü de, sanatı da maalesef gün yüzüne çıkartmak için bir uğraş vermeye çalışmaktayız.Bunu kabul etmemiz lazım" dedi.

Karacakaya, Dirlik, Aksu, Çamburnu, Balıklı, Soğuksu, Gültepe, Aşağıovalı Mahallesi ve daha birçok mahallede tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Üstün "Oradaki binaların, plansız yapılaşmaların örttüğü bir tarih var. Bu tarihi dokumuzu restore ettirmek gün yüzüne çıkartmak araç yollarını genişletip turistin ve turizmin hizmetine sokmak için adımlarımızın sonuna geldik inşallah. İlçemizde Çaykur Çay Fabrikamızı şehir dışına taşıyacağız. Yerine Karadeniz Teknik Üniversitesi bir Fakülte ve Öğrenci Yurtları inşa edecek. Bununla kalmayacağız. Öğrencilerimiz ve turistlerimizin ilçemize geldiğinde zaman geçirebileceği alanlar yapacağız. Hem müzemizi Kuracağız hem kalemizi restore ettireceğiz. Arsasını temin ettiğimiz Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün olduğu alanda hem otoparkımızı yapacağız. Hem yeni belediye binamızı ve hükümet konağımızı yaparken şehir meydanımızı da en güzel ve modern bir şekilde siz gençlerimizin ve turizmin hizmetine sokacağız. Bütün bunları yaparken Sürmene'mize yeni modern Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nü de kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Sürmene'de mutlak surette turizmin ön plana çıkarılmasının gerekliliğine vurgu yapan başkan Üstün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürmene sanayi şehri değil. Sürmenemizin bıçağı, pidesi ve çayı var. Sanayi alanımız gelişmeye uygun değil. Altın kaplama yol da yapabiliriz. Çok güzel köprüler de yapabiliriz. Ama şehrin derinliğinden gelen ruhunu gelecek nesillere, bugün düşünecek olan gençlere ve onların ellerine sağlıklı bir şehir olarak bir miras olarak, koruyarak devretmek gibi bir yükümlülüğümüz var."