Sürmene'de cinayet

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede oto kiralama işi ile uğraşan Kenan Aydemir ile Şenol Y. isimli şahıs arasında Aydemir'in iş yerinin önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şenol Y. arabasından aldığı silahla Aydemir'e ardı ardına ateş etti. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kenan Aydemir ağır şekilde yaralanırken, kaldırıldığı Sürmene Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Şenol Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde çok sayıda mermi kovanı tespit edildi.