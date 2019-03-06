Sürmene'de yangın

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çarşı Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir apartmanda elektrik panosundan çıktığı sanılan yangın sonucu 7 kişi dumandan etkilenirken hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çarşı Mahallesinde 12 katlı binanın 1. katında iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında 7 kişi dumandan zehirlenerek Araklı ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangından özellikle 1 ve 4. katta bulunanların etkilendiği maddi zararın ise 100 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Bina yöneticilerinden Salim Sarıkoç, bina sakinleri olarak büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek Sürmene'de özellikle 10-12 katlı yapılara müdahale edecek yeterli donanıma sahip itfaiye aracının bulunmadığını söyledi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.