Survivor Reşat, Temel oldu

Hayli ses getiren, çok sevilen “Sümela'nın Şifresi Temel” ve “Moskova'nın Şifresi Temel” filmlerinin son halkası VATİKAN'IN ŞİFRESİ TEMEL filminin İstanbul çekimleri tamamlandı. Çekimleri Trabzon'da devam eden film, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Vakitan'ın Şifresi Temel sıkı bir macera ve bol kahkaha vaat ediyor.

Karadeniz'in simge delikanlısı Temel yeni macerasıyla yakında sinemalarda!

Çekimleri İstanbul'da başlayan, Trabzon'da devam eden filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Zeynep Eronat, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Salih Kalyon, Ömür Arpacı, Meral Çetinkaya, Zerrin Sümer, Osman Kot, Naşit Özcan, Aslı Altaylar, Alp Öyken, Hilmi Özçelik, Levent Sülün gibi birbirinden değerli ve deneyimli oyuncular rol alıyor. Filmde Temel rolünü 2021 Survivor yarışmasının gönüllerde taht kuran ismi, internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu üstlenirken, filmde Temel'in aşık olduğu Buğlem karakterine Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ismi Eda Nur Hancı hayat veriyor. Ayrıca filmde sürpriz isimler konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Filmin yönetmenliğini Okan Ege Ergüven, yapımcığını ESER film, Burhan Asaf Şafak üstleniyor.

Filmde sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel'in heyecanlı ve hayli komik macerası anlatılıyor. Bakalım Temel, Buğlem'in babası Mustafa'yı kızını vermeye ikna edip aşkına kavuşabilecek mi? “Vatikan'ın Şifresi Temel”, yılın en iddialı yerli yapımlarından biri olmaya aday.