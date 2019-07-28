Taraftarların ilgisi Trabzonspor mutlu etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'u, bordo-mavili taraftarların yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Galatasaray taraftarları da yalnız bırakmıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sınırlar ötesinde sağlanabilen bu dostluğun Türkiye'de çok iyi algılanması gerektiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Trabzonspor, gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İlk günden itibaren bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, hazırlık maçlarını şölen havasında yaşıyor. İlk olarak Avusturya'nın Lınz şehrine gelişinde onlarca Trabzonspor taraftarının yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen gurbetçiler taraftarların da ilgi gösterdiği Karadeniz ekibi, oynadığı üç hazırlık maçında birçok kulübün taraftar desteğini aldı.

Avusturya kampının ilk gününden itibaren kampta bulunan daha sonrasında ise transfer görüşmeleri için Türkiye'ye dönen başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma gösterilen ilgiden oldukça memnun. Sınırlar ötesinde sağlanan bu birliktelik karşısında mutluluğunu dile getiren başkan Ağaoğlu, "Gurbetçilerin bir Türk takımına ilgi göstermesi ve özlemini onunla gidermesi çok güzel bir tablo. Türkiye'de görmek istediğimiz bu dostluk tablosuna ülke olarak çok ihtiyacımız var" dedi.