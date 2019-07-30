Tarihi el sanatları hediyelik eşya ile şekilleniyor

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan'da yapılan hediyelik eşyalar özellikle Avrupalı turistlerin ilgisini çekiyor. Yaz mevsimi dolayısıyla bölgede turist yoğunluğu yaşanırken az sayıda gelen Avrupalı turistler de hediyelik eşyalara ilgi gösteriyor.

Kursiyerler tarafından yapılan Trabzon'a özgü el sanatları arasında Trabzon hasırı, kazaziye, telkari ilk sırayı alırken ürünler daha çok gümüş işlemeden oluşuyor.

Alacahan sorumlusu koordinatör öğretmenlerinden Fatma Açıcı kursiyerler tarafından yapılan hediyelik eşyaların çok tercih edildiğini belirterek, "Hediyelik eşya çeşitliliğimiz diğer illere göre daha fazla diyebiliriz. Başta Trabzon hasırımız olmak üzere Trabzon kazaziye, Trabzon telkârisi öne çıkan hediyelerimiz arasında başı çekmekte. Ürünlerimiz daha çok gümüş işlemeli. Tezhip, minyatür, nakış ve eski bir Osmanlı sanatlarından olan filografik dokuma gibi el sanatlarımız turistlerin daha çok ilgisini çekiyor. Bayan ağırlıklı Hasır bilezikler, telkare takılar, erkek ağırlıklı ise tezhip ve filografiden yapılan tabloları daha çok tercih ediyorlar. Hediyelik eşyalara özellikle Avrupalı turistler de ilgi gösteriyor. Gelen 10 kişiden 3'ü yabancı turist olurken yerli turistler daha ağırlıkta" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Nahide Demirtaş da Körfez ülkelerinden gelen turistlerin daha çok altın ve kumaşı tercih ettiğini ifade ederek, "Körfez ülkelerinden gelenler daha çok altın ve kumaş üzerine yapılanları tercih ediyor. Dolayısıyla bizde, onlara fazla hitap edecek ürünümüz yok. Özellikle Avrupalı turistler el sanatlarına daha çok ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya ve İsviçre'den gelen gruplar yapılan el sanatlarını incelediklerinde bize çok mükemmel olduğunu anlatarak sosyal medya hesaplarından paylaştılar” diye konuştu.