Tarihi Hasanpaşa Hamamı gün yüzüne çıkıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyon ihalesi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Trabzon'da tarihi mirasa sahip çıkmak adına şu ana kadar tarihi çeşmelerin restorasyonu, Pazarkapı'da bulunan tarihi evin restorasyonu ile Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyonu olmak üzere Ortahisar Belediyesi'nin birçok proje yürüttüğünü dile getirdi.

Trabzon'da Türk-İslâm medeniyetinin yanı sıra diğer medeniyetlerden günümüze kalan manastır, kilise gibi eserlere de aynı oranda sahip çıkıldığını kaydeden Başkan Genç, “Şehrimize pek çok eser restore edilerek hizmete açıldı. Vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunuldu. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak başta tarihi çeşmelerimiz olmak üzere, Pazarkapı'da yer alan tarihi binanın restorasyonu ve Hasanpaşa Hamamı'nın restorasyonu olmak üzere birçok proje yürütüyoruz. Şu ana da beş adet tarihi çeşmemizi restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık, 10 adet çeşmemizin de restorasyon çalışmaları ise sürüyor. Geçen hafta, 08/10/2021 tarihinde de Hasanpaşa Hamamı'nın 3 milyon 843 bin 174 TL'lik bir bedelle restorasyon ihalesini yaptık. İhale sözleşmesini yaptıktan sonra da ilgili firmaya yer teslimi yapacağız ve restorasyon çalışmalarına başlayacak” diye konuştu.

Trabzon Valiliği tarafından Ortahisar Belediyesi'ne devredilen Hasanpaşa Hamamı 1882 yılında II. Abdülhamit döneminde askeri hastaneye ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapıldı. Dönemin Valisi Hasan Paşa'nın adı verilen yapı, uzun yıllar metruk ve harap bir halde kaderine terk edilmişti.