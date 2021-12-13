Tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı. Eşine 2 el ateş ettikten sonra karakola giderek, "Eşim öldü mü? bilmiyorum" diyen adam gözaltına alınırken, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinde Yaylacık mahallesi Ekim Sokak'ta yaşayan Mehmet (66) ve Hatun Moradaoğlu (69) çifti nedeni henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Moradaoğlu silahını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Olayın ardından silahı ile birlikte Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mehmet Moradaoğlu polis ekiplerine "Eşimle evde tartıştık.Tartışma büyünce silahımı çekip ona 2 el ateş ettim, öldü mü bilmiyorum" dedi. Yaşlı adamın bu ifadeleri ile eve yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Eşini 2 el ateş ederek öldüren ve karakola giderek teslim olan yaşlı adamın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.