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Taşları çalınan tarihi çeşme yeniden yapılacak

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde taşları çalınan 150 yıllık tarihi çeşme yeniden yapılacak.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde taşları çalınan 150 yıllık tarihi çeşme yeniden yapılacak.


Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde 150 yıllık tarihi çeşmenin taşları yaklaşık bir yıl önce sökülerek çalındı. İlçe jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma kısa sürede sonuç vererek, tarihi çeşmenin taşları Karatepe Mahallesi'nde bulundu. Görülen mahkeme sonucunda tarihi çeşmenin taşları yeniden yaptırılmak üzere mahalle muhtarı Suvari Şeref'e teslim edildi.


Çeşmenin tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılması için çalışma başlatılacak.

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