Tatbikat dönüşü kazaya müdahale ettiler

Trabzon'da takla atan otomobilde sıkışan sürücüye, tatbikattan dönen AKUT ekipleri müdahale etti. Kurtarılan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Düzköy istikametine gitmekte olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkiinde yoldan çıkarak takla attı. Bu sırada Düzköy'den tatbikat dönüşünde kaza yerinden geçen AKUT Giresun ekibi, Burak A. ve Fehmi M. isimli yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.