TBMM'de ilk olacak

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde AK Parti'den Trabzon Milletvekili olarak seçilen ve ‘Uzak yol gemi kaptanı' olan Vehbi Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili olarak görev yapacak olan giren ilk kaptan milletvekili olarak tarihe geçti.

Karadeniz'in önemli liman kenti ve tarihte denizcilik faaliyetleri bakımında önemli bir merkez olan Trabzon'dan milletvekili seçilerek meclise giren kaptan Vehbi Koç'un, yalnızca Trabzon'daki değil Türkiye'deki denizcilik faaliyetlerine öncülük ederek sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Türkiye'deki denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Milletvekili Vehbi Koç “Türkiye'de denizcilik faaliyetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda önemli bir ivme yakalayarak bu günlere geldi. Bizzat sektörün içinde olan biri olarak süreci yakından takip ederken nasıl daha iyi olunabilir düşüncesiyle yeni ve geliştirici projeler geliştirdim. Milletvekili olarak meclisteki görev sürecimiz boyunca vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerimizin beklentilerini karşılamaya çalışırken, mesleğimiz gereği içinde olduğumuz denizcilik faaliyetlerinin de daha fazla gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mesleği gereği her türlü zorlukla başa çıkma yeteneğini vatandaşlarına hizmet noktasında da kullanacağını vurgulayan Vehbi Koç “Az konuşup çok iş üretme prensibiyle hareket edeceğiz. Şu an önümüzde 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi var. Gece gündüz demeden çalışarak inşallah liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi bir zaferle yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılını başlatacağız. Yeni yüzyılda Türkiye her alanda yeniden atılım yaparak dünyaya yön veren bir ülke olarak yeni asra mührümüzü vuracağız” dedi.