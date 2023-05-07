Tedavisi için 35 milyon TL toplanan Egemen bebek, Dubai'den döndü

Trabzon'da 15 ay önce başlatılan yardım kampanyası ile 35 milyon TL toplanan ve 4 ay önce tedavi için Dubai'ye giden SMA Tip 1 hastası 2.5 yaşındaki Egemen Öztürk, Trabzon'a döndü. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve gönülleri tarafından havalimanında çiçeklerle karşılanan Egemen bebek tedavisine Trabzon'da devam edecek.

Trabzon'un Maçka ilçesinde doğduktan 5 ay sonra SMA tip 1 teşhisi konulan Egemen Öztürk bebeğin tedavisi için 15 ay önce başlatılan yardım kampanyası 4 ay önce sonuçlandı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve gönüllerinin düzenliği yardım gecesi ve bağışlarla 2.5 yaşındaki Egemen bebeğin tedavisi için gereken 35 milyon TL toplandı. Yaklaşık 4 ay önce anne Şaziye Semra Öztürk ve baba Şafak Öztürk ile Dubai'ye giden Egemen bebek tedavinin ardından tekrar Trabzon'a döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Egemen bebek, Trabzon Havalimanı'nda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, akrabaları ve gönüllüler tarafından çiçeklerle karşılandı.

“Fizik tedavi görecek"

Egemen Öztürk'ün tedavisine Trabzon'da devam edileceğini belirten anne Şaziye Semra Öztürk, “İlk önce Trabzon halkına sonra tüm Türkiye'ye ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki bizi bu yolda yalnız bırakmadılar. Dubai'deki tedavimizi tamamladık. Bundan sonra fizyoterapistlerle tedavi süreci devam edecek” dedi.

Baba Şafak Öztürk ise, en mutlu günleri olduğunu vurgulayarak, “İnşallah Egemen daha da iyi olacak. Bundan sonra iyileşmesi için fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bu tedavi sürecinin ardından inşallah yürümeye de başlayacak. Ahmet Metin Genç başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yusuf Keskin hep yanımızda oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Genç: "Bir baba olarak beni çok etkilemişti"

Televizyonlardan canlı olarak Egemen bebek için 4 kez bağış kampanyası düzenleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, Egemen bebeğin tedavisinde destek olan herkese teşekkürlerini ileterek, “Biz birlikte güçlüyüz. Bir canın sağlığına kavuşması, hayata dönmesi kadar daha değerli bir şey olamaz. Milletçe yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği bir mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Egemen bebeğin tedavisi dört aydır yurtdışında sürdürülüyordu. Bebeğimizin tedavisi için destek veren Trabzonlara, tüm halkımıza, küçüğünden, büyüğüne katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı ve şükranlarımı iletiyorum. Demin de ifade ettiğim gibi birlikte güçlüyüz ve Biz Egemen'imize bu yardımı başlattığımızda o yavrucağımızın koşacağına, yürüyeceğine inanarak bu işe başlamıştık. Bir baba olarak beni çok etkilemişti. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, ‘Sizin en hayırlınız insanlara yardım edendir, insana faydası olandır.' Dolayısıyla bunun da bugün mutluluğunu görmenin huzurunu ve sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Başkan Genç, Egemen bebeği Trabzonspor forması hediye ederek evine uğurladı.