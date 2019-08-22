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Teknoloji gelişti ama onlara ilgi hiç azalmadı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yer alan Avrasya Çarşısı’ndaki dükkanlarda satılan antika eşyalar, gelişen teknolojiye rağmen halen tercih ediliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yer alan Avrasya Çarşısı'ndaki dükkanlarda satılan antika eşyalar, gelişen teknolojiye rağmen halen tercih ediliyor.


Avrasya Çarşısı'ndaki dükkanlarda yaklaşık 70-80 yıllık telefonlar, gaz lambaları, radyolar, plaklar, saatler, avizeler, mobilyalar gibi antika eşyalar yer alıyor. Antika eşyalar, kafeteryalar başta olmak üzere farklı dükkanlarda dekor olarak kullanılıyor. Genellikle evlerden temin edilen antika eşyalar arasında çalışır durumda bulunan radyolar, saatler, plaklar gibi eşyalar dikkat çekerken, çarşıyı zaman zaman Arap turistler de gezerek alışveriş yapıyor.

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