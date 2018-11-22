Terhisine 20 gün kala kan kanseri olduğunu öğrenen askere son görev

Terhisine 20 gün kala kan kanseri olduğunu öğrenen ve 10 aydır tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybeden Emrecan Boğuşlu (21) toprağa verildi.

Ankara'da askerliğini yaptığı sırada baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen 21 yaşındaki Emrecan Boğuşlu hayatını kaybetti. Askerliğini yaparken terhisine 20 gün kala kan kanseri olduğunu öğrenen ve 10 aydır GATA'da tedavi gören Boğuşlu, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İlçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, askeri erkan, ailesi ve yakınları katıldı. Boğuşlu, kılınan cenaze namazının ardından Sarıtaş mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.