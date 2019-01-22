İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Terk edilmiş evde yanarak can verdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.


Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Hızırbey Mahallesi'nde gece saatlerinde terk edilmiş bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan Erol Ertekin yanarak hayatını kaybetti. Ertekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Evin girişinde bulunan naylon ve odun parçalarına dışarıdan yakıcı bir madde atıldığı için yangının çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.