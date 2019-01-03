TESOB Başkanı Kara: "Esnaf ve sanatkarımız ülkesi için üretmeye ve çalışmaya devam ediyor”

Geçtiğimiz 2018 yılını değerlendiren Kara, 2018 yılında dış etkilerle ekonomide yaşanan dalgalanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan kur farkının en çok ekonominin kılcal damarlarını oluşturan esnaf ve sanatkârı etkilediğini vurguladı. Kara “Her şeye rağmen esnaf ve sanatkârımız ekonominin can damarı olmaya, ülkesi için üretmeye ve çalışmaya devam etmiştir. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için devletimizin verdiği desteklerin yanı sıra kredi ve kefalet kooperatifleri de bu zor dönemde üretimin sürmesi, piyasanın canlılığını koruması için elinden geldiğince can suyu vermeye devam etmiştir. 2017 yılında Trabzon'da 3 bin 266 yeni işyeri açılırken, bu rakam 2018 yılında 3 bin 241 olarak gerçekleşmiştir. Kapanan işyeri sayısı da 2017'de bin 514 iken, 2018 yılında bin 470'e gerilemiştir. Bu rakamlar da esnaf ve sanatkârımızın üretime devam etmek için tüm gücünü ve imkânlarını seferber ettiğinin göstergesidir. Temennimiz, 2019 yılının ülkemiz, esnaf ve sanatkârımız açısından bolluk ve bereket içinde geçmesidir. Esnaf ve sanatkârımızın gelişen ve büyüyen piyasa şartları ve teknoloji karşısında ayakta kalabilmesi için verilen desteklerin artırılması da yetkililerden talebimizdir” diye konuştu.

Başkan Kara, değişen piyasa koşullarına göre yeni tarife taleplerinin de kendilerine ulaştığını ifade ederek “Bu tür talepleri yasanın bize çizdiği çerçeve içinde, hem halkımızın hem de esnaf ve sanatkârımızın mağdur olmayacağı şekilde çözmek için gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.