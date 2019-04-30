TESOB Başkanı Kara'dan turizm sezonu öncesi tarife uyarısı

Bu nedenle turistlerin şehrimizden memnun ayrılması için her kesim üzerine düşeni yapmalı. TESOB olarak yine iki ekibimizle sahada olacağız ve başta turizm bölgeleri olmak üzere tarife denetimleri yapacağız” dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, ilçelerdeki esnaf ve sanatkâr odaları ile kredi ve kefalet kooperatiflerine ziyaretlerde bulundu. Çaykara, Of, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı'da ziyaretlerde bulunan Başkan Kara, çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu, odaların isteklerini ve önerilerini dinledi.

TESOB Başkanı Metin Kara, turizm sezonuna girdiklerini ve Ramazan sonrasında da yoğun bir turizm hareketini beklendiğini ifade ederek, “Bu turizm hareketi ekonomik sıkışıklık nedeniyle zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımızın bir nebze nefes almasını sağlıyor. Bu nedenle turistlerin şehrimizden memnun ayrılması için tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yapması gerekir” diye konuştu.

TESOB olarak turizmi yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini vurgulayan Başkan Kara, “Çeşitli projelerimizle turizm sektörünün kalifiye ve yabancı dil bilen eleman ihtiyacına katkıda bulunduk. Ayrıca en çok önem verdiğimiz konuların başında başta turizm bölgeleri olmak üzere fiyat istikrarını sağlamak var. Bu nedenle 4 kişiden oluşan iki denetim ekibimiz tarife denetimlerini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürecek. Bugüne kadar 4 bine yakın esnafımıza tarife denetimi yaptık. Bazı münferit olayların Trabzon'un turizm hareketini gölgelememesi için her kesimin duyarlı olması gerekiyor. Tarifesi olmayan esnaflarımıza yeniden uyarıda bulunmak istiyorum. Her esnaf komşusuna karşı da bu sorumluluk içinde davranmalıdır. Tüm çabamız esnafımızın rekabet ortamı içinde müşterisine en iyi hizmeti vermesini sağlamaktır. Tarifesi olmayan esnaf ve sanatkâr, hem müşterisine hem de meslektaşına karşı sorumludur ve vebal altındadır. Oda başkanlarımızın da en önemli sorumluluklarından biri tüm üyelerine tarifelerin dağıtılmasını sağlamalarıdır. Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerini de eklediğimiz tarifelerin dağıtılması, esnaflarımız tarafından kullanılması, sadece yerli değil yabancı müşterilerimizin de memnuniyetini artıracaktır. Dengesiz fiyat politikasının önüne geçilmesi için tüm esnaflarımızın tarife alması şarttır” ifadelerini kullandı.