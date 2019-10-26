TESOB Özel İmperial Hastanesi ile indirim protokolü imzaladı

TESOB üyesi esnaf ve sanatkârların ayakta ve yatarak tedavilerinde belirlenen oranlarda kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan protokolün imza törenine TESOB Başkanı Metin Kara, Özel İmperial Hastanesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Faruk Bayraktar ve diğer ilgililer katıldı.

Başkan Kara, protokol kapsamında esnaf ve sanatkârların kendileri ve birinci derecede yakınlarının yaşadıkları sağlık sorunlarında yatarak ve ayakta tedavilerde çeşitli oranlarda indirimlerden faydalanacağını söyledi.