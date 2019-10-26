İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESOB Özel İmperial Hastanesi ile indirim protokolü imzaladı

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) ile Özel İmperial Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı.


TESOB üyesi esnaf ve sanatkârların ayakta ve yatarak tedavilerinde belirlenen oranlarda kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan protokolün imza törenine TESOB Başkanı Metin Kara, Özel İmperial Hastanesi Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Faruk Bayraktar ve diğer ilgililer katıldı.


Başkan Kara, protokol kapsamında esnaf ve sanatkârların kendileri ve birinci derecede yakınlarının yaşadıkları sağlık sorunlarında yatarak ve ayakta tedavilerde çeşitli oranlarda indirimlerden faydalanacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.