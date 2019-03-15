TESOB'da İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliğini kapsamında, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nde (TESOB) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, SGK adına Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Ersin Demirel ve diğer ilgililer katıldı.

TESOB Başkanı Metin Kara, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların birçoğunun tarihi destekler olduğunu vurgulayarak “Bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm iki tanesi bulunuyor. Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 021 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere toplam 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. İşverenler sadece çalıştırdığı kişinin ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan esnaf ve sanatkârlarımıza çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten elinizden geldiğince yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Kara, ikinci önemli teşvikin de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için getirilen önemli bir destek olduğunu vurguladı. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Buradan tüm işverenlere, esnaf ve sanatkar kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için; Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz. Esnaf ve sanatkârlar tüm zor zamanlarda olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanındadır. Üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz, ülkemizi elbirliğiyle kalkındıracağız.”

Toplantıda daha sonra ilgili kurum temsilcileri tarafından katılımcılara İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında sağlanan teşvik ve destekler anlatıldı, sorular yanıtlandı.