İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tezgahlar çingene palamudu ile şenlendi

Karadeniz’de bu günlerde kıyı balıkçıları tarafından avlanan çingene palamudu yaklaşan balık av sezonu öncesinde balıkçıları umutlandırdı.

Karadeniz'de bu günlerde kıyı balıkçıları tarafından avlanan çingene palamudu yaklaşan balık av sezonu öncesinde balıkçıları umutlandırdı.


Trabzon'da balık halinde tezgâhlarda yerini alan çingene palamudu, tanesi 7,5 TL ile 10 TL arasında satılırken, yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kala palamudun tezgahlardaki görüntüsü balıkçıları heyecanlandırdı.


Geçen sezon pek olmayan palamut avı, bu sene bol olacağı belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Bu sezon palamut göründüğüne göre bol olacak. Bunun yanı sıra istavrit de bol olacak. Halk arasında 1 yıl palamut olur 1 yıl pek olmaz. Geçen sene olmadığı için bu sene bol olacak bu sene öyle gözüküyor. Palamut yağmurla büyür yağmur yedikçe büyüyecek. Bu sezon Ekim'in ortalarında büyümeye başlar. Şimdi ancak 10-15 santim kadar yağmur yedikçe büyüyecek. Havalar soğudukça daha da bollaşır. Daha sonra hamsi avı başlar. Palamut geçen sene bu zamanlar hemen hemen hiç yoktu. Sezon öncesi oltalara erken vurmaya başladı. Şu an çingene palamudunun tanesini 7,5-10 TL'den satıyoruz. Bu sene istavrit hiç hız kesmedi bol av oldu” dedi.


Balıkçı esnaflarından Burhan Özdemir de palamudun be sezon olacakmış gibi görüntü verdiğini belirterek “Palamut bu sene olacak gibi gözüküyor. Temennimiz inşallah bol olur. Geçen sene palamutta bolluk olmadı. Bu sene inşallah olacak gibi gözüküyor. Yine de belli olmaz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.