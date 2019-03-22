Tezgahlar istavrite kaldı

Trabzon'da balıkçı tezgahları bugünlerde istavritle şenlenirken, çeşidin azalması ve sezon sonunun yaklaşmasıyla bazı balıkçı esnafları tezgahlarını şimdiden kapattı.

Bugünlerde tezgahlarda bolca görülen istavritin kilosu 12,5-15 liradan satılırken, balıkçılar sezonu istavritle kapatacaklarını söyledi. Sezonun hamsi dışında verimli geçtiğini belirten balıkçılar, bundan sonra tezgahlarda kültür balıklarının yer alacağını, umutlarını gelecek sezona bağladıklarını ifade etti.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, “Bundan sonra sezonu artık istavritle kapatacağız gibi görünüyor. Bu yılkı balık sezonunun olumlu geçtiğine inanıyorum. Vatandaş fiyatların daha ucuz olmasını istiyordu ancak denizden fazla miktarda balık gelmeyince fiyatlar ister istemez yukarı çıktı. Sonuç olarak çok bol bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Vatandaşın bol bol balık yediğini düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, Trabzon'da istavritin kilosu 12,5-15, somon 30, çupra 30, mezgit 25-40, barbun ise 50 TL'den satılıyor.