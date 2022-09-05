Tezgâhlar yavaş yavaş şenlenmeye başladı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde genellikle istavrit ve palamut avlıyor.

Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk gününde pek görülmeyen palamut bugün itibariyle tezgahlarda bol miktarda yerini alırken tanesi büyüklüklerine göre 15-25 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar bu sezon balığın bol olacağı yönünde tahminde bulunurken yeni sezonla birlikte fiyatlarında yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başladığını belirttiler.

İstavritin kilosu sezon öncesinde kilosu 100 TL iken şimdilerde fiyatı 40-50 TL'ye kadar gerilediği gözlenirken balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, ilerleyen günlerde balığın bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Palamudun yavaş yavaş tezgahları şenlendirmeye başladığını ifade eden Örseloğlu, “Palamut yavaş yavaş çıkmaya tezgahları şenlendirmeye başladı. Temennimiz inşallah ilerleyen günlerde daha da bol olacak, umudumuz bu yönde. Bu sezon hem vatandaşlar açısından hem de bizim açımızdan hayırlı bir sezon olacak. Bugün sezonun 5 günü istavrit bol, palamut kendini göstermeye başladı dolayısıyla bu sezon balıktan yana umudumuz biraz yüksek. Vatandaşın beklemiş olduğu özlem duyduğu bu sene, o sene diyeceğiz inşallah. Fiyatlar palamut 15-25 TL arası, istavrit 40-50 TL, şu anki fiyatlar normal. Fiyatlar 5 gün önce istavrit 100 TL, palamut tanesi 30-40 TL iken şu an gerilemeye başladı inşallah balık bol geldikçe fiyatlar çok daha aşağılara inecek ” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise ilerleyen günlerde palamudun irileşeceğini belirterek, ”Şu an çingene palamudu çıkıyor ilerleyen günlerde inşallah büyük palamutlar gelecek. Palamutlar 15-20 TL, istavrit 50 TL, mezgit 50-60 TL. Balık çok geldikçe fiyatlar düşmeye başlar. Bu yıl iyi bir sezon yasacağız diye umut ediyoruz” dedi.