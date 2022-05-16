TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 - Bayburt İl Özel İdare: 2

TFF 2.
Lig play-off çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan konuk Bayburt İl Özel İdare, bir üst tura yükseldi.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Emre Kargın, Eray Eyisoy, Ogün Kamacı
1461 Trabzon: Özkan, Onur, Emre, Berkan, Ahmet, Hakan Yavuz (Kerem Baykuş dk. 71), Özkan Yıldırım (Hakan Yeşil dk. 71), İbrahim Tuna, Tunahan Ergül (Musa Aktaş dk. 59), İrgan Akgün (Rahmi dk. 90 ?), Yasin Abdioğlu
Bayburt Özel İdare: Zülküf, Tarık, Mehmet Taşcı, Uğur Aygören, Fırat Okur, Sefa (Selim dk. 90 ?), Onur, Emre , İlker (Ömer Esenkaya dk. 85 ?), Emre Şahin (Gökdeniz dk. 77) , Ömer Yıldız (Tayyip dk. 76)
Goller: Emre Şahin (dk. 57), Gökdeniz (dk. 90+7) (Bayburt Özel İdare)
Kırmızı kart: Musa Aktaş (dk. 83) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Zülfikar, Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdare), Tunahan Ergül, Berkan (1461 Trabzon)