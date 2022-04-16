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TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 - Bodrumspor:3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, sahasında Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Gürcan Hasova, Mikail Can, Yusuf Susuz


1461 Trabzon FK: Özkan, Onur, Yasin Palaz, Yunus Emre (Erkul dk. 76), Özkan Yıldırım (Keream Baykuş dk. 76), Halil İbrahim Tuna (Berkay Kara dk. 78 ?), Tunahan, Hakan Yeşil, İrfan Akgün, Muhammer Denizhan Taşkan (Rahmi Anıl Başaran dk. 46), Yasin Abdioğlu


Bodrumspor: Ali, Süleyman, Üzeyir (Halil İbrahim dk. 90 ?), Onur (Muhammet Aran dk. 90 ?), Bahadır Erol (Oğuzhan Doğan dk. 90 ?), Yekta Kurtuluş (Seçkin dk. 62), Samet Yalçın, Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 84 ?), Celal, Erdem, Bahri


Goller: Celal (dk. 24), Bahadır Erol (dk. 90) (Bodrumspor), Hakan Yeşil (dk. 88 k.k) (1461 Trabzon)


Sarı kart: Süleyman (Bodrumspor)

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