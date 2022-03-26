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TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, Sivas Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzon ekibi 2-0 kazandı.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sabri Üstünel, Mehmet Dura


1461 Trabzon: Özkan, Erkul, Yasin Palaz, Ali Aytemur, Ahmek Kesim, Hakan Yavuz, Caner Aktaş (Kerem Baykuş dk. 84 ?), Özkan Yıldırım (Tunahan dk. 78), Halil İbrahim Tuna (Yunus Emre Gedik dk. 78), İrfan (Utku Şen ?) Rahmi Anıl Başaran (Muammer dk.63)


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Sivas Belediyespor: Taha Demirtaş, Gökhan (Çağrı dk.75), Uğur Bulut, Eşref, Enes, Yasin Elmas, Ozan (Hüseyin dk. 81 ?), İlhami,(Doğan dk. 75), Yücel, Abdullah Topkara, Oğuzhan,


Teknik Direktör: Yusuf Tokuş


Goller: Caner Aktaş (dk. 53 ve 72) (1461 Trabzon FK)


Sarı Kartlar: Yasin Palaz, Ahmet Kesim (1461 Trabzon), İlhami, Uğur (Sivas Belediyespor)

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