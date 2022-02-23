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TFF 2. Lig : 1461 Trabzon FK: 0 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ozan Burak Akduman, Uğur Başdaş


1461 Trabzon FK: Özkan, Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Ali Aytemur Hakan Yavuz (Berkay Kara dk. 88 ?), Caner Aktaş (Muammer dk. 72), Halil İbrahim (Rahmi Anıl Başaran dk. 63), Hakan Yeşil, İrfan Akgün (Kerem Baykuş dk. 72), Yasin (Özkan Yıldırım dk. 88 ?)


Yedekler: Mustafa, Erkul, Ahmet, Tunahan, Utku


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Sakaryaspor: Furkan, Çağlayan, Oğuz Kocabal, Mehmet , Onur, Ümit, Ömer Bozan (Ömer Can dk. 56), Okan, Ozan (Onur dk. 70), Ali Özgün (Tahir dk. 56), Burak (Umut dk. 70)


Yedekler: Fatih, Eyüpcan, Hamza, Oğuz Yıldırım, Hurşit, Murat


Teknik Direktör: Ercüment Çoşkundere


Gol: Oğuz Kocal (dk. 90+8) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Yasin (1461 Trabzon), Onur, Ozan, Ömer (Sakaryaspor)

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