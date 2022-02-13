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TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 1 - Diyarbekirspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 25. haftasında 1461 Trabzon FK, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti



Stat: Yavuz Selim


Hakemler: Ali Yılmaz, Emrah Uluçay, Ferhat Çalar


1461 Trabzon FK: Özkan, Yasin , Onur, Ali, Yunus Emre, Ahmet (Özkan dk. 57), Hakan Yavuz, İrfan (Tunahan dk. 75), Halil İbrahim (Muammer dk. 57), Yasin Abdioğlu (Kerem Baykuş dk. 85 ?), Rahmi Anıl Başaran (Berkay Kara dk. 75 ?)


Diyarbekirspor: Salih, Şaban, Baran , İbrahim Has, Şahin, Şerif (Anıl Kara dk. 67), Reşo Akın (Ali Mert dk. 81 ?), Oğuzhan, Serhat, Cihan (Serdar (dk. 67), Emrullah (İsa dk. 62)


Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 23) (1461 Trabzon FK)


Sarı kartlar: Halil İbrahim Tuna, Yunus Emre (1461 Trabzon FK), Şaban, Oğuzhan, Reşo, Baran, Serhat (Diyarbekirspor)

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