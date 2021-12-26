TFF 2 Lig: 1461 Trabzon FK: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında 1461 Trabzon FK ile Ankaraspor karşılaştı. Müsabaka 1461 Trabzon'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Emrah Akkaya, Şafak Nalbantoğlu
1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut , Onur Akdeniz, Yasin Palaz, Yunus Emre Gedik, Ali, Hakan Yavuz (Hakan Demir dk. 87 ?), Caner, Özkan Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 86 ?), Tunahan (Halil İbrahim dk. 72), Hakan Yeşil, Abdulkadir (Ahmet Sun dk. 46)
Ankaraspor: Metin Erol, Alaettin, Mehmet Yiğit, Kadir, Recep, Furkan Çil (Barış dk. 72), Uğuzhan (Semih Üstün dk. 46), Erdal Öztürk (Fahrettin dk. 90 ?), Mert Sinan, Erdem, Şahin Fıstıkcı
Goller: Erdal Öztürk (dk. 9) (Ankaraspor) , Caner (dk. 41 pen.) , Ahmet Sun (dk. 90) (1461 Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Özkan Yıldırım, Özkan Karabulut (1461 Trabzon), Erdem (Ankaraspor)